Ксенія Мішина повторила образ Ірини Федишин у бордовій сукні

Українська акторка, героїня 1 сезону реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина долучилася до зіркового складу журі легендарного шоу "Україна має талант". Вже цієї осені разом із Сергієм Притулою та Євгеном Котом знаменитість буде шукати талановитих людей України, втім поки тривають зйомки Ксенія демонструє у своєму інстаграмі розкішні образи, які підготували для неї стилісти, повідомляє 24 Канал.

Акторка поділилася зі своєю багатотисячною аудиторією розкішним образом, який підібрали для неї стилісти популярного шоу "Україна має талант". В одному з випусків талант-шоу Ксенія Мішина з’явиться у чарівному образі, який їй надзвичайно личить.

Знаменитість одягнула бордову шкіряну сукню міді на бретельках з довгими рукавицями. Раніше в такій сукні в одному зі своїх інтерв’ю з’являлася співачка Ірина Федишин. До стильного виробу Ксенія підібрала чорні босоніжки на підборах.

Аутфіт знаменитості доповнювала неймовірно красива зачіска. Стилісти зробили зірці мальвіну, а розкішне довге волосся накрутили. Неймовірний наряд акторки доповнила срібна довга сережка та красивий макіяж. Візажисти підкреслили очі сірими тінями та довгими чорними стрілками.

Чарівний образ Ксенії Мішиної / Фото з інстаграм-сторіз

Образ Ірини Федишин у бордовій сукні з рукавицями