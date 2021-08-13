Олена Зеленська відвідала виставку в ефектному молочному костюмі

Перша леді України Олена Зеленська поділилася з шанувальниками знімками, на яких засвітилася у стильному вбранні молочного кольору. Свій образ вона доповнила аксесуарами і акуратною укладкою, повідомляє Обозреватель.

У такому аутфіті дружина президента відвідала міжнародну виставку фотомистецтва Photo Kyiv "Невидимая жизнь". Відповідні фото Зеленська опублікувала на сторінці в Instagram.

Перша леді з'явилася на публіці в білосніжній сорочці і молочному костюмі, що складався з широких штанів і піджака. Вона завершила лук аксесуарами у вигляді золотих круглих сережок.

Крім того, Зеленська розпустила волосся і зробила легкі хвилі, а на обличчі вона вважала за краще ніжний денний макіяж з акцентом на очі та губи.

Олена Зеленська у стильному луці. Джерело: instagram.com/olenazelenska_official

Олена Зеленська на зустрічі. Джерело: instagram.com/olenazelenska_official