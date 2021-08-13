Зоря дізналася суперника у плей-офф кваліфікації Ліги Європи

У Європі відбулися матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи. Визначений суперник луганської Зорі у наступній стадії, повідомляє 24 Канал.

Зоря зіграє з віденським Рапідом за потрапляння в груповий етап Ліги Європи.

Австрійський Рапід за сумою двох матчів пройшов кіпрський Анортосіс (3:0 вдома, 1:2 в гостях) і тепер зіграє з луганчанами.

Матчі четвертого раунду кваліфікації Ліги Європи пройдуть 19-го і 26 серпня. Перший поєдинок Зоря проведе у Відні, а друга гра відбудеться в Запоріжжі.

Якщо український клуб пройде Рапід, то зіграє в груповому раунді Ліги Європи. Якщо ж програє Зоря, то буде виступати в груповому раунді Ліги конференцій.