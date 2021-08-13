Три кандидати: кого на Банковій просувають на місце Кличко

Кулуарні переговори про те, хто замість Кличко буде займати пост глави КМДА (поки він залишатиметься мером), вийшли на фінішну пряму. Зараз є три кандидати, один з яких навіть не дуже хоче, але його можуть умовити, повідомляє Depo.ua.

Спроби посадити повністю підконтрольного керівника в КМДА команда Володимира Зеленського здійснює чи не з першого дня після перемоги.

Для чого центральній владі потрібен Київ?

По-перше, столиця цікава як місто з найбільшим бюджетом, куди сходяться головні фінансові потоки. По-друге, багато експертів оцінюють шанси Віталія Кличка як конкурента Зеленського на наступних президентських виборах.

Навряд чи на Банковій спокійно сприймають такі розмови, якщо там не терплять конкуренції навіть у своєму таборі і зачищають поле від будь-яких, навіть дуже умовних, конкурентів.

Не варто скидати з чаш терезів і вагу Києва в умовах прогнозованої на осінь-зиму політичної нестабільності, яку можуть розхитувати різного роду опозиційні сили. Відомо, що той, хто контролює Київ, визначає "погоду" по всій країні. А позиція мера не завжди збігається з намірами і планами президентської команди. Тому, куди не кинь, "слугам" може хотітися мати в столиці більш слухняну людину, ніж Віталій Кличко.

Як Банкова виживає Кличко з крісла голови КМДА

"Перший київський фронт" ще влітку 2019 року відкрив тодішній глава президентської адміністрації Андрій Богдан, який діяв банальним нахрапом: провів прес-конференцію, де розповів про корупцію в столичній владі і про те, що містом керують "смотрящі", а не Кличко.

При цьому він не надав достатніх доказів. Тож не дивно, що ні політичних, ні правових наслідків заяви Богдана не мали. Хоча уряд Олексія Гончарука у вересні того року і погодив звільнення Кличко з посади голови КМДА і направив відповідне подання в ОП, документ залишився без підпису президента: Зеленський пояснив, що не звільнив Кличка "з особистих мотивів", але вважає, що посаду голови КМДА та мера Києва потрібно розділити.

На місце Кличко на Банковій розглядали кандидатуру нардепа, колишнього гендиректора телеканалу "1+1" Олександра Ткаченка. Але той став міністром культури. А після того, як в лютому 2020 року Богдан покинув Банкову, сторони начебто домовилися. Заговорили навіть про налагоджену співпрацю між новою "правою рукою" глави держави Андрієм Єрмаком і Віталієм Кличком в ряді цілком конкретних питань.

Кличко дуже впевнено виграв місцеві вибори в жовтні 2020 року, не помітивши конкурентів, в тому числі Ірину Верещук з табору "слуг народу", якій під час тієї кампанії передбачали крісло глави КМДА, якщо вона вийде до другого туру. Не вийшла, набравши майже в десять разів менше голосів, ніж Кличко. Це додало заданого втретє меру політичного "нахабства" в протистоянні з президентською командою.

Ще напередодні виборів Кличко відкрив найвищий в Україні прапор, на з'їзді своєї партії УДАР робив гучні політичні заяви ...Але незабаром після виборів ситуація навколо ключових міських посад знову ускладнилася. Навіть незважаючи на низький результат правлячої партії на місцевих виборах в столиці, Кличко змушений рахуватися з панівною політичною силою.

Це можна спостерігати в досить тісному (і точно не добровільному) співробітництві Кличко і фракції "Слуги народу" в Київраді. Незважаючи на те, що партія президента завела на Хрещатик, 36 тільки 12 депутатів, Кличко призначив заступником голови Київської КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олену Говорову, яка була позаштатної радницею Єрмака, а першим заступником голови КМДА з цих же питань став Олексій Кулеба, який теж не чужий голові ОП.

З кінця зими 2021 року стали лунати заяви перших осіб Офісу президента про проблеми з інфраструктурою столиці, викликаних нібито бездіяльністю Кличко. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що держава має намір зайнятися добудовою Подільсько-Воскресенського моста і будівництвом транспортної розв'язки на Дарницькому мосту.

У квітні 2021 року Віталій Кличко звернувся до уряду вже Дениса Шмигаль щодо впровадження загальнонаціонального локдауна. Реакція прем'єра була досить різкою: він запропонував призначити нового голову Київської міської держадміністрації, якщо Кличко не вистачає повноважень для протистояння COVID-19 в столиці.

А вже через кілька тижнів - за збігом обставин, після того, як Кличко зустрівся з гостями з Держдепу Блінкеном і Нуланд - мали місце близько 60 обшуків в департаментах і комунальних підприємствах КМДА.

Силовики навіть приходили в будинок, де знаходиться квартира мера Києва, хоча в прес-службі СБУ заперечували намір провести обшук саме в приміщенні міського голови - мовляв, візит спецслужбовця стосувався іншої справи. Але сам Кличко назвав ситуацію тиском на міську владу, якої не було навіть за часів Януковича.

Ситуація заспокоїлася, але ненадовго, до липня, коли в Одесі відкрився Муніципальний форум, організований Асоціацією міст України, якою керує Кличко. Туди приїхали мери з різних регіонів країни і навіть деякі чиновники. У той же час в Києві Банкова проводила засідання Конгресу місцевих і регіональних влад, президія якого очолив глава Офісу президента Андрій Єрмак. Захід відверто позиціонувалася як альтернативний Кличковому. Тобто конфлікт розгорається.

Що про долю Кличко написано в законах

Особливості управління в Києві регулюються окремим законом. Це передбачає Конституція України. Відповідно до закону "Про столицю України - місто-герой Київ", виконавчим органом Київської міської ради є КМДА, голови якої призначає президент в порядку, передбаченому Конституцією. Чи обов'язково мер повинен поєднувати посаду голови КМДА, в законі не сказано.

Але в грудні 2003 року Конституційний Суд дав тлумачення статті 118 Конституції України, де чітко визначив, що президент України зобов'язаний призначати на посаду голови столичної адміністрації обраного киянами мера. На це тлумачення сторона Кличко зможе і буде посилатися в суді, якщо мера таки позбавлять важелів виконавчої влади і йому доведеться відстоювати свою позицію.

У нашій новітній історії є прецеденти ігнорування центром думки суддів-конституційників. З найсвіжіших: під час правління Януковича обраного киянами мера Леоніда Черновецького відсторонили від посади голови КМДА, посадивши в це крісло Олександра Попова.

Саме Попов фактично і керував столицею з листопада-2010 до Революції Гідності. Відмінність від нинішньої ситуації полягає в тому, що Черновецький тоді зовсім не протестував проти волі президента, на відміну від Кличка, який демонструє готовність воювати за посаду.

Зараз влада готує ґрунт для звільнення Кличко з посади голови КМДА з допомогою згаданого Конституційного Суду. Уже кілька місяців КСУ в досить слабкому темпі розглядає подання щодо тлумачення положень Конституції про можливість звільнення з посади голови КМДА особи, яку було обрано на посаду київського міського голови і повноваження якого не припинено.

Тепер же виходить, що президент має повноваження звільнити главу КМДА без порушення законодавства. А ось призначити на цю посаду будь-якого, крім обраного мером особи, глава держави не може. Якщо діяти не свавільно.

Гіпотетично зняти проблему з точки зору інтересів президентської команди може прийняття Верховною Радою нового закону про столицю. Але справа ця практично заглохла після того, як в жовтні 2019 Рада ще в турборежимі в першому читанні прийняла проект закону №2143-3 "Про Київ - столицю України", поданий депутатами з "Слуги народу", в т.ч. згаданим вище Олександром Ткаченком.

Замість Кличко: основні претенденти на пост глави КМДА

Поки готуються правові підстави для такого кроку, вже є три основні претенденти на посаду. За даними джерел Depo.ua, це Кулеба, Трубіцин і Чернишов. Розглянемо кожного окремо

Олексій Кулеба

Нинішній перший заступник голови КМДА. Головне, про що варто знати, - це те, що його пов'язують з Андрієм Єрмаком. Це підтвердив і сам Кличко, розповівши, що в київської влади дійсно працюють люди, рекомендовані керівником Офісу президента. У листопаді 2019 Кулеба був призначений директором Департаменту міського благоустрою столиці, а через рік став депутатом, після чого його кар'єра стрімко пішла вгору.

Кулеба - киянин, йому 38 років. Закінчив Київський національний економічний університет, працював менеджером комунального підприємства Київської обласної ради "Київ-медіа", був аспірантом Національної академії державного управління при президенті України. Після викладав в МАУП, займався підприємництвом. У 2014-му став помічником депутата Київради на громадських засадах, на цих же засадах радив директору КП "Плесо".

На посаду директора Департаменту міського благоустрою (2019 рік) потрапив з крісла гендиректора ТОВ "Asper Естейт", м.Київ. Нагадаємо, служба благоустрою, крім цікавого і корисного, займається демонтажем незаконних кіосків в столиці і дає добро на установку МАФів "правильних".

Не залишає цю сферу Кулеба і в статусі першого заступника Кличко, позиціонуючи себе як господарника. Кажуть, сам він не дуже прагне сісти на розпечену сковорідку, якою буде крісло голови КМДА у разі зміщення Кличко. Але з ним проводять бесіди впливові люди.

Владислав Трубіцин

Ще один претендент, чиї шанси теж розцінюються як реальні, - також депутат Київради від фракції "Слуга народу" Владислав Трубіцин. Він ровесник Кулеби, родом з Харкова. У Верховній Раді 7 скликання був помічником тоді "регіонала" Олександра Фельдмана.

Свого земляка. У міськраді Києва Трубіцин головує в постійній комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою.

Офіційна біографія на сайті Київради називає його "український підприємець, букінист, меценат, громадсько-політичний діяч" . Також на сайті Київради сказано, що в червні 2020 року Трубіцин став організатором мітингів проти знищення книжкового ринку "Петрівка" новими власниками земельних ділянок.

Олексій Чернишов

Третій претендент - нинішній міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов. Якщо восени не замінить Дениса Шмигаля в кріслі прем'єр-міністра, оскільки і такі версії циркулюють в політичними кулуарах.

Чернишов, як і Трубіцин, - харків'янин. Йому 43 роки. Фах економіста отримав в Харківському гуманітарному університеті "Народна українська академія", а в Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого отримав спеціальність юриста. Займався бізнесом в ІТ-сфері, напрямку комерційної нерухомості та девелопменту.

Був віце та президентом концерну АВЕК, який займається управлінням нерухомістю в Харкові, зокрема контролює найбільший ринок "Барабашово". Власником компанії називають депутата парламенту шести скликань Олександра Фельдмана. Чернишов, як і Трубіцин, був помічником-консультантом Фельдмана в Раді на громадських засадах.

Керував реалізацією низки масштабних девелоперських проектів в Харкові і Києві. Політична кар'єра Чернишова стартувала зі зміною влади в державі. З жовтня 2019 по березень 2020 року - голова Київської обласної держадміністрації. Перейшов на посаду міністра при формуванні уряду Шмигаль.

Джерела в ЗМІ вказують на можливі зв'язки Олексія Чернишова і з українсько-російським бізнесменом Павлом Фуксом, щодо якої введено санкції РНБОУ. Але це все - справи вчорашні. І чого тут більше, правди або здогадок, так відразу і не скажеш. А прямо зараз Чернишов перебуває у великому фаворі у глави держави і керівника його Офісу.

Ігор Петренко