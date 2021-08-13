Посол Китаю в США нагадав Вашингтону про важливість тайванського питання

Новий посол КНР в Вашингтоні Цинь Ган на зустрічі з першим заступником держсекретаря США Венді Шерман заявив про важливість проблеми Тайваню для розвитку відносин між Китаєм і Сполученими Штатами, повідомляє Інтерфакс.

"Цинь Ган підкреслив, що у відносинах між Китаєм і США тайванське питання є найважливішим, найчутливішим, і виклав Шерман позицію Китаю", - йдеться в повідомленні.

Після зустрічі посол повідомив журналістам, що "бесіда була дуже глибокою і відвертою, сторони в повній мірі обмінялися думками".

"Обидві сторони погодилися з тим, що двосторонні відносини між Китаєм і Сполученими Штатами дуже важливі. Вони повинні вирішувати проблеми за допомогою діалогу і спілкування, справлятися з розбіжностями і суперечностями і покращувати відносини між двома країнами" , - цитує дипломата агентство.

Шерман зі свого боку вітала прибуття нового китайського посла і обіцяла підтримку і допомогу у виконанні ним своїх обов'язків.