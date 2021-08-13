Число жертв повеней у Туреччині зросло до 27 осіб

У Туреччині в результаті сильних повеней і зсувів загинули щонайменше 27 осіб, повідомляє турецька газета Hürriyet, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У п'ятницю управління з надзвичайних ситуацій Туреччини повідомило, що за ніч було виявлено ще 10 тіл, і, таким чином, число жертв повені, що сталася на чорноморському узбережжі Туреччини, досягло 27 осіб.

Як повідомляється, 25 людей загинули в провінції Кастамону, ще двоє людей - в провінції Синоп. Одна людина в провінції Бартин усе ще вважається зниклою безвісти.

З районів, які постраждали від повені, було евакуйовано понад 1,7 тис. осіб, в тому числі за допомогою вертольотів і човнів.

У результаті повеней була пошкоджена інфраструктура, через що близько 330 сіл залишилися без електрики. П'ять мостів обрушилися, багато інших були пошкоджені. В охоплених повінню районах затоплено велику кількість будинків і підприємств. Також було знесено частини доріг.