Комісія розглянула випадок смерті вакцинованої "Модерною" пацієнтки

Координатор вакцинації в Києві і глава комісії регіональної групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації Василь Животенюк повідомив, що комісія розглянула випадок смерті жінки і не виявила зв'язку з вакцинацією, повідомляє Страна.ua.

"Згідно з аналізами і представленою медичною документаціэю, причинно-наслідкового зв'язку з вакциною там немає. Жінка захворіла на коронавірус, і в неї був цукровий діабет, ожиріння другого ступеня. Якщо аналізувати аналізи, то у неї процес не менше 14 днів" , - повідомив Животенюк вранці в п'ятницю, 13 серпня.

Нагадаємо, трьома днями раніше 50-річна жінка в столиці померла після уколу першою дозою вакцини Moderna.