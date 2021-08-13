В одному з кримських міст через зливи перекрили центральні вулиці

В результаті проливних дощів в Керчі підтопило центральні вулиці, тому їх перекрили, повідомляє Кореспондент.

З ранку п'ятниці, 13 серпня, через негоду на лінію не вийшли тролейбуси.

"У зв'язку з випаданням рясних опадів підтоплені центральні вулиці міста: перехрестя Самойленко та вул. Борзенко, вул. Єременко в районі стадіону ім. 50-річчя Жовтня - ці вулиці перекриті ...У зв'язку з опадами в Керчі електротранспорт тимчасово на лінію не вийшов. Громадський транспорт працює в штатному режимі. Однак у зв'язку з підтопленням вулиці Самойленко схема руху маршрутів №41, №40, №19, №23 змінена", - йдеться в повідомленні "місцевої влади".

Через сильні опади вода у річках піднялася і затопила стадіон. Там, за словами місцевих жителів, води по коліно.

Також затопленим виявився оптово-роздрібний ринок. З ринку потоками води знесло ящики з овочами, кавуни і дині.

Підтопило і рибоконсервний завод Пролив.

"Складна обстановка уздовж русла річки Східний Булганак, за яким в місто прибуло близько 60 тисяч куб. м. води. У зоні підтоплення опинилися оптово-роздрібний ринок і рибоконсервний завод Пролив. Тут ведеться розчищення. На території заводу відкриті всі ворота, щоб вода могла безперешкодно йти в мор", - йдеться в повідомленні місцевої "адміністрації".

Згідно з прогнозами метеорологів, найбільш інтенсивні опади у східній частині півострова очікуються в п'ятницю і в ніч на суботу.