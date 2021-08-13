Лобода випустила пісню "Vogue" одразу двома мовами - російською та українською

Світлана Лобода випустила новий трек "Vogue", який виконала одразу двома мовами - російською та українською. Також у цій композиції "суперзірка" зазвучала абсолютно по-новому, повідомляє УНИАН.

Пісня "Vogue" опублікована на YouTube- каналі Лободи. При цьому коментарі під аудіо відключені в обох мовних версіях.

"Сьогоднішня прем'єра для мене - особлива. У ній все трішки вперше. Вперше я випускаю реліз одразу двома мовами - російською та українською. Вперше ви допомагаєте з вибором назви - і я вирішила об'єднати їх разом "Indie Rock (Vogue)" , - написала артистка у своєму Instagram.

"Vogue" російською

Лобода "Vogue": що відомо про пісню

Лобода вперше за кілька років записала пісню українською мовою "Vogue" і готується до презентації кліпу на неї.

Зйомками кліпу займається ізраїльський режисер Інді Хаїт. З ним Лобода познайомилася кілька років тому. За її словами, вона давно хотіла спробувати створити з ним якийсь новий прєкт.

Лобода зазначила, що пісню написав український автор, але ім'я його вона при цьому не назвала.