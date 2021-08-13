Кулеба прокоментував наміри РФ розмістити ядерну зброю в Криму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на наміри Росії розмістити ядерну зброю в Криму. Він назвав це глобальною загрозою. Про це посилаючись на слова міністра, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, Україна інформує міжнародних партнерів про це, зокрема, з метою контрзаходів.

"Це не локальне питання, а глобальна загроза. Будемо використовувати всі можливості для стримування Росії", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що Росія має намір розмістити в окупованому Криму ядерну зброю. Віце-прем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що українська сторона стурбована.

Він допустив розміщення в Україні американських військ.