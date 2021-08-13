Венедиктова обговорила з повіреною у справах США в Україні "Кримську платформу"

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова провела зустріч з тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, в ході якої обговорювалися "Кримська платформа", боротьба з корупцією, а також питання співпраці щодо розвитку прокуратури, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Крим - це Україна і навколо цього єднається увесь світ. Обговорили з тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін "Кримську платформу", - написала Венедиктова.

Вона зазначила, що підтримка міжнародних партнерів і їх "проактивні дії" для деокупації півострова, а також рішуче засудження порушень прав людини та військових злочинів там, є запорукою повернення тимчасово окупованих територій і залучення до відповідальності винних.

Крім того, Венедиктова повідомила, що під час зустрічі сторони обговорювали питання боротьби з корупцією в Україні.

"Надзвичайно важливим у цьому контексті є незалежний і чесний конкурс на посади керівництва САП. Боротьба з корупцією та її превенція - це завдання всіх державних інститутів в Україні", - підкреслила генпрокурор.

Вона додала, що також окремо обговорювалися питання співпраці щодо розвитку прокуратури в цілому.