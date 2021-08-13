На ВДНГ відбудеться фестиваль повітряних куль до Дня незалежності України

23 та 24 серпня на ВДНГ пройде фестиваль повітряних куль "Монгольф'єра. Я - громадянин ", який буде присвячений до 30-річчя незалежності України, повідомляє КиевВласть.

Протягом двох днів на виставковому полі ВДНГ для всіх гостей будуть доступні 15 повітряних куль. Після заходу сонця аеростати будуть світитися в поєднанні зі штучним освітленням від прожекторів. Учасники фестивалю зможуть насолодитися шоу, зробити фотографії на спеціальних локаціях і здійснити підйом на повітряній кулі.

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У програму фестивалю увійдуть виступи артистів, спортивне подання від повітряних гімнастів, діджейський сет та інші культурно-розважальні заходи. Докладний перелік артистів стане відомий пізніше. Організатори пропонують стежити за новинами на сайті проєкту, бо повітроплавні заходи безпосередньо залежать від погодних умов.

На ВДНГ відбудеться фестиваль повітряних куль до Дня незалежності України

Фестиваль повітряних куль "Монгольф'єра. Я - громадянин "проводиться за фінансової підтримки Українського культурного фонду.

Вартість відвідування фестивалю для однієї сім'ї складе 290 гривень. За вільний політ на повітряній кулі з групою до шести учасників бажаючим доведеться заплатити 3550 гривень, а за преміум-політ від двох до чотирьох осіб - 14200 гривень.

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