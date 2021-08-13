На ВДНГ відбудеться фестиваль повітряних куль до Дня незалежності України

23 та 24 серпня на ВДНГ пройде фестиваль повітряних куль "Монгольф'єра. Я - громадянин ", який буде присвячений до 30-річчя незалежності України, повідомляє КиевВласть.

Протягом двох днів на виставковому полі ВДНГ для всіх гостей будуть доступні 15 повітряних куль. Після заходу сонця аеростати будуть світитися в поєднанні зі штучним освітленням від прожекторів. Учасники фестивалю зможуть насолодитися шоу, зробити фотографії на спеціальних локаціях і здійснити підйом на повітряній кулі.

У програму фестивалю увійдуть виступи артистів, спортивне подання від повітряних гімнастів, діджейський сет та інші культурно-розважальні заходи. Докладний перелік артистів стане відомий пізніше. Організатори пропонують стежити за новинами на сайті проєкту, бо повітроплавні заходи безпосередньо залежать від погодних умов.

Фестиваль повітряних куль "Монгольф'єра. Я - громадянин "проводиться за фінансової підтримки Українського культурного фонду.

Вартість відвідування фестивалю для однієї сім'ї складе 290 гривень. За вільний політ на повітряній кулі з групою до шести учасників бажаючим доведеться заплатити 3550 гривень, а за преміум-політ від двох до чотирьох осіб - 14200 гривень.