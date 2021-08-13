Мессі провів перше тренування у ПСЖ

Один з найкращих футболістів світу Ліонель Мессі приступив до тренувань з "Парі Сен-Жермен", повідомляє УНИАН.

12 серпня Мессі вперше з'явився на тренувальній базі клубу. Він привітав своїх нових партнерів по команді та провів перше тренування.

Вболівальники звернули увагу на тепле спілкування Мессі з Серхіо Рамосом, який був одвічним конкурентом аргентинця, коли вони виступали за "Барселону" і "Реал" відповідно.

Також Мессі встиг поспілкуватися з головним тренером ПСЖ, своїм співвітчизником Маурісіо Почеттіно.