Кількість країн-учасниць Кримської платформи сягнула 40

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що кількість учасників Кримської платформи зросла. Таким чином, участь у саміті візьмуть 40 країн, повідомляє РБК-Україна.

Про це глава МЗС повідомив на брифінгу.

"Міжнародна підтримка Кримської платформи зростає, сьогодні я радий оголосити, що ми досягли круглої цифри, у нас є 40 підтверджень участі у саміті" , - сказав він.

Додамо, президент Польщі Анджей Дуда візьме участь у саміті Кримської платформи.

Автор: Марія Кучерявець