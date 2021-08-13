Кількість країн-учасниць Кримської платформи сягнула 40
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що кількість учасників Кримської платформи зросла. Таким чином, участь у саміті візьмуть 40 країн, повідомляє РБК-Україна.
Про це глава МЗС повідомив на брифінгу.
"Міжнародна підтримка Кримської платформи зростає, сьогодні я радий оголосити, що ми досягли круглої цифри, у нас є 40 підтверджень участі у саміті", - сказав він.
Додамо, президент Польщі Анджей Дуда візьме участь у саміті Кримської платформи.
Автор: Марія Кучерявець