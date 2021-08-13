Витрати на комуналку злетіли на 35% всього за рік

В Україні витрати на комунальні послуги з червня 2020-го по червень 2021-го зросли на 35%, повідомляє Обозреватель.

﻿Так, в минулому році за комуналку нарахували 7,7 млрд грн (сукупні витрати всіх сімей за один місяць), а в цьому році вже 10,4 млрд грн, свідчать дані Держстату.

Так, за рік комуналка подорожчала наступним чином:

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива – 25,9%;

Утримання та ремонт житла – 5,4%;

Водопостачання – 14,7%;

Каналізація – 21,5%;

Утримання будинків і прибудинкових територій – 3,0%;

Електроенергія – 36,6%;

Природний газ – 83,5%.

При цьому на кінець червня заборгованість громадян за житлово-комунальні послуги склала 66,4 млрд грн. Борги з оплати за поставки і розподіл природного газу – 24,7 млрд, постачання теплової енергії та гарячої води – 21,5 млрд.

Також за поставки і розподіл електричної енергії населення заборгувало 7,1 млрд, за централізоване водопостачання та водовідведення – 6,4 млрд, за управління багатоквартирними будинками – 5,5 млрд, за надання послуг із вивезення побутових відходів – 1,2 млрд грн.