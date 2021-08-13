Кулеба висловив свою думку про візит Зеленського в США
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав візит президента Зеленського в США "історією успіху", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Буде історією успіху, будуть конкретні домовленості. ...І демократи і республіканці в США одностайні в підтримці України. Візит такого рівня - це дуже складне завдання, ми над ним працюємо.
...Ведеться дуже системна робота. Все так компактно в часі. Спочатку День Незалежності - потім відразу візит, це важко, але це приємний тягар", - розповів Кулеба.