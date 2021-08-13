У Міністерстві оборони провели бесіду з легкоатлеткою Магучіх
У Міністерстві оборони України провели бесіду з легкоатлеткою Ярославою Магучіх, яка піддалася критиці через фото і обійми з російською спортсменкою на Олімпіаді, повідомляє УНИАН.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила заступник Міністра оборони Ганна Маляр.
Вона підкреслила, що ніякого "килима" не було.
"Нагадаю, я зверталась до всіх з проханням припинити цькування допоки Ярослава сама не пояснить ситуацію. Пояснення є: фото обіймів зі спортсменкою РОК - це наслідок емоцій. Ярослава знає, що в Україні триває російсько-українська війна, розуміє, що відбулось. Сумує з приводу того, як використали її фото в антиукраїнській пропаганді. Вона вважає за честь належати до лав військовослужбовців ЗСУ та вірна Україні", - підкреслила Маляр.
"Дії або бездіяльність всіх військових посадових осіб, що призвели до іміджевих втрат для ЗСУ, є неприпустимими", - також зазначила Маляр, підкресливши, що, згідно з чинним законодавством, проводиться робота з безпосереднім керівником Магучіх в ЗСУ.