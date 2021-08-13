У Міністерстві оборони провели бесіду з легкоатлеткою Магучіх

У Міністерстві оборони України провели бесіду з легкоатлеткою Ярославою Магучіх, яка піддалася критиці через фото і обійми з російською спортсменкою на Олімпіаді, повідомляє УНИАН.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила заступник Міністра оборони Ганна Маляр.

Вона підкреслила, що ніякого "килима" не було.

"Нагадаю, я зверталась до всіх з проханням припинити цькування допоки Ярослава сама не пояснить ситуацію. Пояснення є: фото обіймів зі спортсменкою РОК - це наслідок емоцій. Ярослава знає, що в Україні триває російсько-українська війна, розуміє, що відбулось. Сумує з приводу того, як використали її фото в антиукраїнській пропаганді. Вона вважає за честь належати до лав військовослужбовців ЗСУ та вірна Україні" , - підкреслила Маляр.