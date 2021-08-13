Міненерго: Європі загрожує штучний дефіцит газу
Метою "Північного потоку-2" є створення штучного дефіциту газу у Центральній та Східній Європі. "Газпром" потрібно позбавити такої можливості, повідомляє РБК-Украина.
Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю польському виданню BiznesAlert.
"Щоб позбавити "Газпром" можливості створювати штучний дефіцит газу, Європа має домогтися скасування експортної монополії "Газпрому" і відкриття конкуренції за європейський ринок з боку інших постачальників зі сходу", - зазначив Галущенко.
За його словами, це складний і амбітний проект, який міг би реалізувати Євросоюз, як практично єдиний покупець газу, який експортує "Газпром".
"Тут дуже важливою є роль Німеччини, а Польща і Україна могли б бути природними драйверами цього процесу", - сказав міністр.
Автор: Инна Собора