Міненерго: Європі загрожує штучний дефіцит газу

Метою "Північного потоку-2" є створення штучного дефіциту газу у Центральній та Східній Європі. "Газпром" потрібно позбавити такої можливості, повідомляє РБК-Украина.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю польському виданню BiznesAlert.

"Щоб позбавити "Газпром" можливості створювати штучний дефіцит газу, Європа має домогтися скасування експортної монополії "Газпрому" і відкриття конкуренції за європейський ринок з боку інших постачальників зі сходу" , - зазначив Галущенко.

За його словами, це складний і амбітний проект, який міг би реалізувати Євросоюз, як практично єдиний покупець газу, який експортує "Газпром".

"Тут дуже важливою є роль Німеччини, а Польща і Україна могли б бути природними драйверами цього процесу" , - сказав міністр.

Автор: Инна Собора