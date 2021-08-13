"Плівки Медведчука": суд відмовився розглядати позов Порошенко до Bihus.Info

Касаційний адміністративний суд, який входить до складу Верховного Суду, відмовився розглядати позов Петра Порошенка до журналістів Bihus.Info. П'ятий президент хотів зобов'язати журналістів опублікувати всі телефонні розмови Віктора Медведчука, повідомляє Рубрика.

Порошенко судився з журналістами через записи телефонних розмов, в яких фігурував народний депутат, глава політради "Опозиційною платформи - За життя" Віктор Медведчук. Політик вимагав від Bihus.Info оприлюднити всі записи, які вони мають.

Крім того, адвокати Порошенко стверджували, що розмови має також і Офіс президента, тому об'єднали свої позовні вимоги до журналістів і до Володимира Зеленського.

Спершу позов п'ятий президент направив до Окружного адміністративного суду Києва, де відповіли: справи, в яких однією зі сторін є діючий президент, повинні розглядатися у Верховному Суді.