Викиди парникових газів досягнуть піку протягом чотирьох років

На людство чекають безпрецедентні зміни клімату. При цьому багаті люди більше відповідальні за глобальне потепління, ніж бідні, повідомляє Корреспондент.

Глобальні викиди парникових газів можуть досягти піку в найближчі чотири роки. Вугільні і газові електростанції слід закрити. У наступному десятилітті, щоб уникнути кліматичних змін, будуть потрібні зміни в способі життя і поведінці. Про це йдеться в доповіді Міжурядової групи експертів зі зміни клімату, пише The Guardian.

На думку дослідників, потрібно скоротити наполовину викиди вуглекислого газу за наступні 10 років. Тоді вдасться утримати глобальне потепління в межах 1,5 градусів за Цельсієм і домогтися нульового рівня викидів в 2050 році.

Зазначається, що багаті люди незалежно від країни проживання більше відповідальні за глобальне потепління, ніж бідні.

У звіті вказується, що на 10% осіб, найбільш відповідальних за викиди в світі і при цьому найбільш багатих, припадає 36-45% загального обсягу викидів вуглекислого газу: це в 10 разів більше, ніж у 10% найбіднішої частини населення Землі, яке має відношення тільки до 3-5% викидів.

У доповіді наголошується на необхідності зміни способу життя, особливо в багатих країнах і серед багатих у всьому світі.

Так, на думку дослідників, зробити значний вклад в необхідне скорочення викидів можна шляхом утримання від перегріву або переохолодження будинків, піших прогулянок і їзди на велосипеді, скорочення авіаперельотів і менше використання енергоспоживаючих приладів.

"Перехід до дієт з більш високою часткою рослинного білка в регіонах з надмірним споживанням калорій і продуктів тваринного походження може привести до значного скорочення викидів, а також принести користь для здоров'я... Рослинні дієти можуть скоротити викиди до 50%" , - говориться в звіті.

Додамо, Німеччина виділить ще 500 млн євро на боротьбу зі змінами клімату. Гроші будуть спрямовані на розвиток технологій в сфері поновлюваних джерел енергії в бідних країнах світу.