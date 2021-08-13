Один із польских університетів надаватиме гуртожиток тільки вакцинованим

Сілезький університет у Катовицях прийматиме в гуртожитки тільки вакцинованих від СOVID-19 студентів.

Про це повідомляє Telegram-канал Нова Польща.﻿

За словами ректора навчального закладу, висувають таку умову, щоб запобігти загрозам наступної хвилі епідемії.

"В кімнатах і коридорах гуртожитків студенти перебувають близько один від одного й наражаються на особливий ризик зараження", — заявив голова університету Ришард Козьолек.

Він додав, що ці обмеження не поширюються на університетські заняття.



