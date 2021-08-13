Британія і США стурбовані можливістю повернення "Аль-Каїди"

Остаточне виведення військ США з Афганістану, яке вже призвело до загострення в країні, може створити умови для повернення іншої терористичної угруповання - "Аль-Каїди". Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес, повідомляє Дзеркало тижня.

"Я точно відчуваю занепокоєння тим, що держави, які не є стійкими є благодатним грунтом для таких людей. "Аль-Каїда", ймовірно, повернеться", - сказав глава британського військового відомства.

Іноземні ЗМІ, посилаючись на свої джерела в Міноборони США, повідомляють, що Штати також побоюються відновлення позицій "Аль-Каїди". Там пояснюють, що виведення військ з Афганістану створить вакуум, який дасть можливість для реорганізації і всім іншим терористичним угрупованням.