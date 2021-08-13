Надя Дорофєєва та Володимир Дантес полетіли в Туреччину

Артисти Надя Дорофєєва та Володимир Дантес полетіли у відпустку. Для відпочинку вони обрали розкішний курорт у Туреччині. Знаменитості вже поділилися декількома кадрами, показали місце, в якому будуть ніжитися на сонечку, повідомляє 24 Канал.

Закохані Дорофєєва та Дантес вирішили відпочити в популярній серед туристів Туреччині. Артисти розповіли про відпочинок в інстаграм-сторіз. Володимир і Надя зізналися, що давно мріяли полетіти кудись і хоча б декілька днів не думати про роботу, наповнитися енергією для нових проєктів.

Дантес показав розкішну віллу п'ятизіркового готелю, в якому подружжя проведе відпустку. У них є власний басейн, що розташований в затінку. Це чудове місце, з якого можна розпочинати дні. Оскільки в Туреччині неймовірна спека, то першу половину дня пара проводить в басейні, а другу – біля моря.

Володимир Дантес показав віллу в Туреччині: дивіться відео онлайн

Фото з інстаграму Володимира Дантеса

Також шоумен опублікував фото, де показав, як виглядає до початку відпустки. У нього великі синяки під очима, стомлений вигляд, веснянки. Володимир зазначив, що після відпочинку планує зробити подібне селфі, щоб подивитися, чи відбулися якісь зміни.