Біткоїн знову злетів у ціні

У п'ятницю, 13 серпня, курс найпопулярнішої криптовалюти – біткоїну – знову виріс в ціні. За останню добу він подорожчав на 2,06%. Після того як курс біткоїну злетів до рекорду в травні, до 12:50 за київським часом біткоїн торгувався на рівні 46 327 доларів, повідомляє Сегодня.

Ціна інших криптовалют

Ethereum – 3 236 доларів (+3.34%);

Litecoin – 179.11 доларів (+5.46%);

NEO – 51.26 доларів (+3.24%).

Що чекає на біткоїн

Стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун вважає, що у криптовалюти є потенціал досягти 100 тис. доларів за один біткоїн. Він вважає, що Bitcoin стане цифровим "золотом".

Водночас керівник інвестиційного департаменту ICB Fund Аарон Хомський упевнений, що біткоїни заважає розвиватися регулярна невизначеність. Він вважає, що емісія біткоїну обмежена 21 млн монет і задана алгоритмом, який діє протягом 12 років.

"Кожні чотири роки відбувається скорочення вдвічі випускаються біткоїни, які отримують Майнер за вирішення складної математичної задачі" , – сказав Хомський.

Він зазначає, що те, що мережа захищена від зломів, можна вважати забезпеченням біткоїну.