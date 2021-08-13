У США почнуть пропонувати третю дозу вакцини

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США дозволило робити додаткову дозу вакцини від коронавірусу COVID-19 людям з ослабленим імунітетом, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Рішення дозволить лікарям підвищити імунітет людей, у яких він ослаблений і яким необхідний додатковий захист від COVID-19", - сказала виконуюча обов'язки комісара FDA доктор Джанет Вудкок.

У США третю дозу вакцини компаній Pfizer або Moderna зможуть отримати жителі з пересадженими органами, деякими формами раку і іншими захворюваннями.

Згідно з результатами досліджень, вакцинам важче активізувати імунну систему, подавлену деякими ліками і захворюваннями, тому ці пацієнти не завжди отримують такий самий захист, як і здорові люди. Третя доза компоненту може стати рішенням для таких людей.

У FDA впевнені, що люди з ослабленим імунітетом зможуть отримати третю дозу вакцини як мінімум через 28 днів після другої. Можливість отримати третю дозу буде доступна тільки для цих людей, що становить приблизно 3% дорослого населення США.

На рішення вплинуло поширення в США особливо заразного штаму коронавірусу "дельта".