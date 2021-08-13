Волинянин намагався вислати за кордон коноплю на 3 млн грн

Житель Волинської області намагався вислати за кордон 18 тис. насінин сортового канабісу з вмістом небезпечних психотропних речовин, обіг яких в Україні заборонено. Спробу заблокували працівники київської митниці.

Про це повідомила пресслужба﻿ Державної митної служби України.

Українець відправляв 15 міжнародних поштових відправлень з насінням канабісу до США, а також до Казахстану та РФ.

Найбільша кількість з цієї партії коноплі пересилалася до штату Каліфорнія в США – 4969 насінин.

Відповідно до фахового висновку, вартість насіння становить 3 млн грн.

За документами, українець відправляв за кордон лише перехідники. Пластикові перехідники до аудіо- та відеотехніки справді знаходилися у цих посилках, але містили зовсім не властиве їм начиння, написала пресслужба.

У кожному перехіднику київські митники виявили поліетиленовий пакуночок (загалом – біля сотні) з насінням коноплі з нанесеним маркуванням «WW», «Mazar», «Tutan khamon», «Amnesia», «Extreme», «Brooklyn», «Adrenaline», «Ultimate», «Kush», «Moby Dick», «Blu cheese» тощо.

Як встановили митні експерти, у складі всього насіння виявлено тетрагідроканнабінол, який віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких в Україні заборонено.

Таким чином, відправник намагався переслати у міжнародних поштових відправленнях заборонений товар та ще й з приховуванням від митного контролю.

"Це вперше в зоні діяльності митниці фіксуються незаконні спроби переслати поштою з України насіння сортової коноплі. До цього мали місце лише спроби пересилання коноплі до України, а не з України за кордон" , - зазначили в пресслужбі.

фото Державної митної служби України

фото Державної митної служби України

Стосовно волинянина Київська митниця склала 15 протоколів про порушення митних правил за статтями 473 та 483 Митного кодексу України. Насіння вилучили.