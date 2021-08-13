Волинянин намагався вислати за кордон коноплю на 3 млн грн
Житель Волинської області намагався вислати за кордон 18 тис. насінин сортового канабісу з вмістом небезпечних психотропних речовин, обіг яких в Україні заборонено. Спробу заблокували працівники київської митниці.
Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України.
Українець відправляв 15 міжнародних поштових відправлень з насінням канабісу до США, а також до Казахстану та РФ.
Найбільша кількість з цієї партії коноплі пересилалася до штату Каліфорнія в США – 4969 насінин.
Відповідно до фахового висновку, вартість насіння становить 3 млн грн.
За документами, українець відправляв за кордон лише перехідники. Пластикові перехідники до аудіо- та відеотехніки справді знаходилися у цих посилках, але містили зовсім не властиве їм начиння, написала пресслужба.
У кожному перехіднику київські митники виявили поліетиленовий пакуночок (загалом – біля сотні) з насінням коноплі з нанесеним маркуванням «WW», «Mazar», «Tutan khamon», «Amnesia», «Extreme», «Brooklyn», «Adrenaline», «Ultimate», «Kush», «Moby Dick», «Blu cheese» тощо.
Як встановили митні експерти, у складі всього насіння виявлено тетрагідроканнабінол, який віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких в Україні заборонено.
Таким чином, відправник намагався переслати у міжнародних поштових відправленнях заборонений товар та ще й з приховуванням від митного контролю.
"Це вперше в зоні діяльності митниці фіксуються незаконні спроби переслати поштою з України насіння сортової коноплі. До цього мали місце лише спроби пересилання коноплі до України, а не з України за кордон", - зазначили в пресслужбі.
Стосовно волинянина Київська митниця склала 15 протоколів про порушення митних правил за статтями 473 та 483 Митного кодексу України. Насіння вилучили.