Штам "Дельта" виявили ще в одній області України

У Сумській області зареєстрували перші випадки інфікування новим штамом коронавірусу "Дельта", повідомляє Дiлова Столиця.

Про це заявила заступник начальника департаменту охорони здоров'я Сумської ОДА Галина Хомета під час брифінгу.

"У нашу область надійшов тест системи на виявлення штаму "Дельта". Були проведені дослідження — і у нас в області зареєстрований вірус "Дельта" , — сказала вона.

Нагадаємо, у Вінницькій області підтверджено 25 випадків зараження штамом коронавірусу "Дельта", від ускладнень якого померли три людини. У Житомирській області діагностовано 20 випадків зараження штамом "Дельта", одна жінка померла.

Усього в Україні за добу, 12 серпня, зареєстровано 300 випадків зараження "Дельтою", що вдвічі більше в порівнянні з 5 серпня.