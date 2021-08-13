Красиві білі кухні 2022: топ модних ідей

Без цікавої ідеї неможливо створити дійсно гарний та сучасний дизайн білої кухні 2022, від якої багато в чому буде залежати, в якому настрої ми виходимо з дому і проводимо новий день.

Шукайте натхнення, знайомтеся з останніми тенденціями та трендами модних інтер'єрів в наведених на фото нижче прикладах, які допоможуть вибрати оптимальний стиль кухні, кращі колірні поєднання та елементи декору.

біла кухня фото 1

Багато хто вважає, що білі кухні занадто стерильні та недостатньо привабливі, оскільки швидко брудняться. Але безсумнівним є те, що білий колір на кухні вносить в простір особливу нотку чистоти та свіжості, з ним кімната виглядає більш просторою. Тому, якщо у вас невелика кухня, білого кольору не варто боятися.

На відміну від інших кімнат, білий колір в інтер'єрі кухні 2022 найлегше поєднується з іншими елементами, такими як дерево і сталь, з яких в основному зроблена кухонне начиння, а також з деталями всіх інших кольорів. Ви завжди можете комбінувати його з ясно-бежевими відтінками та відтінками слонової кістки, які додадуть кухні тепла і затишку. Білу кухню можна «оживити» посудом контрастних відтінків, зеленню, барвистою стільницею або килимом.

біла кухня фото 3

В інтер'єрі білою кухні 2022 відмінно виглядати стіл зі стільцями з масиву дерева або кольорового скла.

біла кухня фото 4

Для оздоблення стін і підлоги головне вибрати водостійкі матеріали.

white-kitchen-6-1.jpg

Білий колір - класика в дизайні плит, холодильників, пральних машин, посуду і раковин, які спочатку були виконані в цьому кольорі через здатність білого тону ідеально поєднуватися практично з усіма відтінками.

white-kitchen-8-1.jpg

Білий декор у вигляді фігурок, квіткових горщиків, підставок, штор і годин дуже освіжає кухню.

white-kitchen-11-5.jpg
Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics