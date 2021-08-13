Красиві білі кухні 2022: топ модних ідей

Без цікавої ідеї неможливо створити дійсно гарний та сучасний дизайн білої кухні 2022, від якої багато в чому буде залежати, в якому настрої ми виходимо з дому і проводимо новий день.

Шукайте натхнення, знайомтеся з останніми тенденціями та трендами модних інтер'єрів в наведених на фото нижче прикладах, які допоможуть вибрати оптимальний стиль кухні, кращі колірні поєднання та елементи декору.

Багато хто вважає, що білі кухні занадто стерильні та недостатньо привабливі, оскільки швидко брудняться. Але безсумнівним є те, що білий колір на кухні вносить в простір особливу нотку чистоти та свіжості, з ним кімната виглядає більш просторою. Тому, якщо у вас невелика кухня, білого кольору не варто боятися.

На відміну від інших кімнат, білий колір в інтер'єрі кухні 2022 найлегше поєднується з іншими елементами, такими як дерево і сталь, з яких в основному зроблена кухонне начиння, а також з деталями всіх інших кольорів. Ви завжди можете комбінувати його з ясно-бежевими відтінками та відтінками слонової кістки, які додадуть кухні тепла і затишку. Білу кухню можна «оживити» посудом контрастних відтінків, зеленню, барвистою стільницею або килимом.

В інтер'єрі білою кухні 2022 відмінно виглядати стіл зі стільцями з масиву дерева або кольорового скла.

Для оздоблення стін і підлоги головне вибрати водостійкі матеріали.

Білий колір - класика в дизайні плит, холодильників, пральних машин, посуду і раковин, які спочатку були виконані в цьому кольорі через здатність білого тону ідеально поєднуватися практично з усіма відтінками.

Білий декор у вигляді фігурок, квіткових горщиків, підставок, штор і годин дуже освіжає кухню.