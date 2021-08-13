Українці стали частіше купувати нові електромобілі

На українському ринку електромобілів у липні зросла частка нових машин, повідомляє 24 Канал.

Впродовж липня український автопарк поповнився 771 автомобілем на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 3,5% менше, ніж роком раніше, повідомляє Укравтопром. Однак частка нових машин у липневих реєстраціях BEV помітно зросла, з 8% у 2020 році до 12% у 2021 році.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів склали легкові авто – 714 шт. (нових-93 шт., уживаних – 621 шт.).

Найпопулярнішим електрокаром вкотре став Nissan Leaf. У липні українську реєстрацію отримали 207 авто цієї моделі. Другий результат продемонструвала Tesla Model 3, в її заліку 72 реєстрації. “Бронзу” місяця отримали одразу два автомобіля. За Chevrolet Bolt та Tesla Model S своїми гаманцями проголосували по 38 автомобілістів. Четвертим за популярністю став електромобіль Hyundai Kona – 33 реєстрації. Замикає ТОП-5 липневого ринку електромобілів Renault Zoe – 30 шт.

Кращій результат з-поміж нових електромобілів у JAC iEVS4. Автомобілі цієї моделі в липні придбали 16 покупців. Із 57 комерційних електромобілів, що отримали в минулому місяці українські номери, 39 шт. були моделі Renault Kangoo Z.E.

Всього з початку року першу реєстрацію в Україні пройшли 4,4 тис. од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, що на 2% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Частка уживаної техніки в цій кількості склала майже 90 відсотків.