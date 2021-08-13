Грузія прокоментувала організацію українською компанією турів до Абхазії

Посольство Грузії в Україні на запит видання прокоментувало повідомлення про те, що українська компанія організовує туристичні походи до непідконтрольного грузинському уряду регіону Абхазія, повідомляє Радіо Свобода.

Дипломатичне відомство зазначило, що дружні відносини між двома країнами "наразі перебувають на високому рівні" , нагадавши про обмін візитами між президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі та президентом України Володимиром Зеленським, у яких брали участь також члени урядів.

"Разом з тим, існують сили, які бажають втрутитись та нашкодити відносинам між двома країнами. Посольство Грузії в Україні висловлює вкрай негативне ставлення у зв’язку із організаціями турів на окуповану територію Грузії українською туристичною фірмою "Кулуар поход", – йдеться у листі.

Посольство додало, що звернулося до Міністерства закордонних справ України з цього приводу.

"Беручи до уваги наше стратегічне партнерство, ми вважаємо неприйнятним той факт, що туристична компанія в Україні організовує тури до окупованої території Грузії. Ми повинні дослідити походження та діяльність зазначеної компанії", – підсумовують у відомстві.

Раніше в пресслужбі МЗС Радіо Свобода повідомляли, що станом на 11 серпня грузинський уряд не звертався до України з приводу цієї ситуації.

10 серпня блогер та мандрівник, учасник бойових дій Валерій Маркус поширив інформацію про те, що туристична компанія "Кулуар Поход" влаштовує гірські тури до Росії, а також до сепаратистського грузинського регіону Абхазія.

Інформація про похід в Абхазії з кешованої сторінки сайту «Кулуар Поход» (наразі інформації про цей тур на сайті знайти не вдається)

У відповідь у компанії заявили, що не організовують і не водять турів до Абхазії, а лише консультують туристів щодо вибору спорядження та маршруту. Компанія принесла вибачення за "неправильно подану інформацію". При цьому версія сайту "Кулуар поход" , збережена в кеші, містить, зокрема, інформацію про похід горами Абхазії.

Абхазія самочинно проголосила незалежність від Грузії в 1992 році, що призвело до відкритої війни з Тбілісі. Після п’ятиденної війни між Росією та Грузією в 2008 році Москва визнала "незалежність" регіону. Більшість країн цього не зробили. Тбілісі вважає Абхазію, як і інший непідконтрольний йому нині сепаратистський регіон Південну Осетію, територіями, окупованими Росією.