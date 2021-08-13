Меркель відвідає Москву перед візитом до Києва

Канцлер Німеччини Ангела Меркель перед візитом до Києва відвідає Москву, про це посилаючись на слова офіційного представника Кабміну ФРН Штеффена Зайберта, повідомляє Кореспондент.

"У п'ятницю, 20 серпня, федеральний канцлер відправиться в Москву, на початку наступного тижня ми розповімо про зміст програми", - сказав він.

Зайбер додав, що Меркель зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним.

22 серпня Меркель відвідає Київ. Президент Володимир Зеленський на зустрічі з Меркель має намір обговорити питання виконання зобов'язань, які Берлін узяв на себе в рамках угоди з США по "Північному потоку-2".