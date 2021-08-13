Партія Меркель перед виборами втрачає голоси - опитування

"Християнсько-демократичний союз" (ХДС) канцлера ФРН Ангели Меркель напередодні виборів втрачає голоси виборців, "Зелені" та Соціал-демократична партія Німеччини СДПН навпаки, їх набирають, свідчать дані опитування, проведеного дослідницькою групою Wahlen ("Вибори") для німецького телеканалу ZDF, повідомляє Інтерфакс-Україна.

ХДС за два тижні з дати останнього опитування Wahlen втратив два пункти і опустився до 26%, СДПН, навпаки, додали 3%, зараз за них готові голосувати 19% респондентів. "Зелені" також змогли наростити підтримку, за них готові голосувати 19% громадян.

За "Вільну демократичну партію" і праву "Альтернативу для Німеччини" готові голосувати 11% респондентів, за "Лівих" - 7%.

Наразі партії в ФРН почали вести передвиборчі кампанії. Парламентські вибори відбудуться 26 вересня 2021 року.

Меркель свою кандидатуру на цих виборах не висуває.