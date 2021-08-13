Мільярди збитків: у володінні міністерств працюють лише 29% підприємств

Усього з об’єктів державної власності в Україні працює 43,6% підприємств, проте у володінні міністерств працює лише 29% – минулий рік вони закінчили зі збитком у 17,5 млрд грн, повідомляє Економічна правда.

Про це свідчать дані Мінекономіки про результати моніторингу ефективності управління об'єктами державної власності за 2020 рік.

Міністерствам на 2020 рік належить 1411 суб’єктів господарювання, з яких працюють лише 405 підприємств (29%). Серед тих, що працюють, прибутки приносять всього 238 підприємств. Зрештою, суб’єкти, що належать до сфери управління міністерств, завдали у 2020 році державі збитків на 17,5 млрд грн. НАйбільше – підприємства Мінфіну (–7,1 млрд грн).

Облдержадміністрації, натомість, вишли на прибуток у 12,4 млн грн. У їхній сфері управління – 70 підприємств, з яких працюють 36 (з них прибуткових – 8, або 22%).

Державні служби та агентства згенерували торік 3,96 млрд грн збитку. З підприємств, що підпорядковуються держслужбам, працюють дещо понад половину. Водночас частка прибуткових серед них найвища – 69%.

Усього по Україні, з урахуванням апарату Верховної Ради та Кабміну, держагентств та служб, облдержадміністрацій тощо, держпідприємства закінчили рік зі збитками у 50 млрд грн.

Активи 3343 держпідприємств оцінюють у 1,7 трлн грн, найбільша вартість зосереджена у сфері управління міністерств.