Накопичувальна пенсія: скільки доведеться платити

Міністерство соціальної політики підготувало Інформаційний матеріал щодо введення накопичувальної пенсії в Україні. При запуску обов’язкових пенсійних накопичень пропонують встановити відрахування у 4%, повідомляє РБК-Украина.

У відомстві зазначають, що зараз менше 13 млн осіб сплачують внески до Пенсійного фонду України для забезпечення 11,1 млн пенсіонерів.

"Солідарна пенсійна система може нормально працювати, якщо внески сплачують принаймні вдвічі більше людей, ніж отримують пенсії" , - йдеться в матеріалах.

Водночас за розрахунками фахівців Інституту демографії ім. Птухи у 2050 році буде 9,7 мільйонів осіб, за яких сплачуються внески до Пенсійного фонду України, та 11,7 мільйонів пенсіонерів.

Зараз коефіцієнт заміщення заробітку пенсіями складає менше 29%. Саме стільки середня пенсія становить по відношенню до середньої зарплати. За прогнозами через демографічні зміни рівень заміщення заробітку пенсіями з солідарного рівня буде падати до 18-20%, зазначили в Мінсоцполітики.

Міністерство наводить розрахунки відрахувань 4% від заробітної плати, які пропонуються для запуску обов’язкових пенсійних накопичень, та дохідності на 3% вище інфляції на рік.

Побудовано модель для людини, яка:

отримує заробітну плату 15 000 гривень на місяць,

працює та накопичує з 25 до 60 років (має 35 років стажу),

на власний пенсійний накопичувальний рахунок щомісяця протягом періоду роботи отримує 2% від зарплати з сум сплаченого нею ПДФО та додатково 2% від зарплати з сум ЄСВ, який за неї сплатив роботодавець (разом 4% - 600 гривень),

після завершення періоду роботи отримує накопичувальну пенсію потягом 15 років,

весь час накопичення кошти людини працюють з дохідністю 0,25% вище інфляції на місяць (приблизно 3% вище інфляції на рік),

отримує пенсію з солідарного рівня на рівні середньої на сьогодні - 3 624 гривні (станом на 01.03.2021).

В цьому прикладі середня пенсія з накопичувальної системи за 15 років у людини складе 3 117 гривень. Разом з солідарною пенсією людина отримуватиме 6 741 гривню, що становитиме 45% від її зарплати.

Відзначимо, зараз в Україні (і у світі) більшість фінансових інструментів дають дохідність нижче інфляції. Наприклад банки приймають депозити під 7,0% річних за інфляції 10,2%.

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 липня 2021 року складав 3 778,78 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 54,13 гривень або на 1,45%.

Автор: Олександр Білоус