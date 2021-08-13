Конституція Пилипа Орлика: де і коли можна подивитися в Києві

В Україну доправлено оригінал Конституції Пилипа Орлика для тимчасового експонування в межах святкування 30-ї річниці незалежності.

Усі охочі матимуть змогу побачити цей історичний документ з 16 серпня до 14 листопада 2021 року в Софійському соборі в Києві, повідомили в Офісі президента﻿.

Конституція Пилипа Орлика (1710) прибула в Україну вперше за 311 років з часу свого створення. Відповідне завдання Володимир Зеленський поставив міністру закордонних справ Дмитру Кулебі.

Переговори тривали багато місяців, адже шведська сторона була готова надавати лише копії документа.