У Британії назвали злочинця, який застрелив 5 людей

Британська поліція назвала ім’я злочинця, який вбив п'ятьох людей у місті Плімуті, а потім застрелився, повідомляє Європейська правда.

Нападником виявився 23-річний місцевий житель Джейк Девісон. За даними очевидців, він вибив двері в одному з будинків і застрелив жінку та її доньку, а потім почав стріляти у людей у сквері поблизу.

Поліція підтвердила, що дві жінки та два чоловіки були знайдені мертвими на місці події - разом із чоловіком, який вважався злочинцем. Усі померли від вогнепальних поранень.

Ще одна жінка, якій надали допомогу від вогнепальних поранень, померла пізніше в лікарні.

Влада також повідомила, що кілька людей перебувають у лікарні, але про їхній стан інформації немає.

Поліція наголосила, що стрілянина не пов'язана з тероризмом, і вони не шукають нікого іншого у зв'язку з тим, що сталося.