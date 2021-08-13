Вчені NASA знайшли в космосі гігантський "хобот слона" (фото)

Американські вчені зробили дивно чіткий знімок галактики IC 1396a, яка на фото нагадує Слонячий хобот, повідомляє УНИАН.

Фотографію була опублікована у Twitter обсерваторії телескопа ім. Джеймса Вебба.

Знімок зоряного скупчення був отриманий за допомогою космічного телескопа Spitzer в інфрачервоному випромінюванні.

"На честь Всесвітнього дня слонів ми представляємо туманність Слоновий хобот" , - написали в NASA.

Варто зазначити, що Всесвітній день слонів відзначався 12 серпня. Його мета — поширення інформації про необхідність захисту і збереження популяції африканських і азіатських слонів.

Як відомо, галактика IC 1396a розташована в сузір'ї Цефея.