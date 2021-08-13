Майніти біткоїни стало складніше

Коригування алгоритму видобутку біткоїну привели до ускладнення процесу майнінгу головної криптовалюти світу, повідомляє "Лента.ру".

Оновлення алгоритму відбувається кожні 2016 блоків, що рівносильно приблизно двом тижням обчислень. Процес незалежний від ринку, а ускладнення або спрощення майнінгу (хешрейт) залежить від обчислювальних потужностей, які задіяні в системі. У п'ятницю, 13 серпня, система автоматично оновила складність обчислень на 7,3 відсотка. Експерти ринку відзначають, що різке зростання складності обчислень було очікуваним, тому що в мережу повертаються потужності, які пішли в офлайн після заборони на майнінг в Китаї в травні 2021 року.

Аналітик консалтингової компанії Quantum Economics Джейсон Дін заявив, що рівні хешрейта як і раніше на 42,1 відсотка нижче піку, який припав на травень 2021 року, коли Китай, на частку якого припадало 54 відсотки від загального хешрейта біткоїну, відключився від мережі. Менша кількість людей в мережі і менша обчислювальна потужність означали, що на перевірку транзакцій і майнінг нових біткоїнів йшло більше часу.

Проте, за словами інженера з видобутку біткоїнів Брендона Арванагі, в мережі не було ніякого простою. Алгоритм коректував сам це відхилення від норми, і в липні мережа побачила абсолютно безпрецедентне зниження рівня складності на 28 відсотків.

Майк Колайер, генеральний директор, який займається цифровою валютою компанії Foundry, заявив, що в липні спостерігалося «дно» падіння хешрейта, після якого почалося стрімке зростання - майнери стали нарощувати потужності і підключають нові машини.

Учасники ринку прогнозують, що більша частина обладнання старого покоління ніколи не повернеться в режим онлайн. За словами генерального директора і засновника постачальника послуг з видобутку біткоїнів Compass Уіта Гіббса, нові машини мають значно вищий хешрейт, ніж їх попередники. Зростання ефективності видобутку біткоїнів призведе до зростання конкуренції серед майнерів, що поверне хешрейт на пікові значення вже в найближчі 12 місяців.