Вибори в Молдові: чого очікувати Києву від нового уряду

"Цей уряд не буде красти, не створюватиме закони, які дозволяють злодійство, не буде приватизувати для родичів державну власність. Ми будемо прагнути конфіскувати майно корумпованих чиновників і на ці гроші будувати школи, притулки, будинки культури і дороги", - заява тоді ще кандидата в прем'єр-міністри Молдови Наталії Гаврилиця, мабуть, найкраще відображала ті настрої, які пов'язують в молдовському суспільстві з приходом нової влади, повідомляє Дзеркало тижня.

У тому, що Наталя Гаврилиця і склад її уряду будуть затверджені парламентом, сумнівів бути не могло. Нагадаємо, що пропрезидентська партія "Дія і солідарність" (PAS) за підсумками парламентських виборів 11 липня отримала 63 мандати з 101 і можливість самостійно формувати уряд.

У президента Майї Санду тепер є "свій" уряд. Причому "свій" за багатьма параметрами.

По-перше, прем'єр Наталія Гаврилиця вже працювала з Санду в період, коли та очолювала Міністерство освіти, так само як і Санду закінчила Гарвардську школу управління ім. Джона Ф. Кеннеді. Має досвід роботи в різних фінансових структурах і репутацію "технократа".

По-друге, до складу уряду перейшли чотири людини з президентського оточення. Наприклад, генеральний секретар апарату президента Андрій Спину став віце-прем'єром і міністром інфраструктури і регіонального розвитку, ще один радник Санду - Владислав Кульмінський - отримав відповідальну посаду віце-прем'єра з реінтеграції, а радниця з питань національної оборони і безпеки Анна Ревенко очолила Міністерство закордонних справ.

Той факт, що дві ключові посади в країні - президента і прем'єра - займають жінки, повинен порадувати тих, хто виступає за гендерну рівність. Прогрес, звичайно, очевидний, проте жінки і раніше грали важливу роль в молдавській політиці, але молдавське суспільство в цілому поки залишається настільки ж патріархальним.

Нарешті, відмінною рисою нового уряду є високий відсоток керівників і експертів різних неурядових організацій. Багато з них мають усталені відносини з українським експертним співтовариством, і не тільки українським. Залишається тільки жартувати, що в Молдові скоро не залишиться незалежних експертів, оскільки всі вони підуть працювати в державні структури.

Таке переважання представників експертного співтовариства є одночасно і плюсом і мінусом нового уряду. З одного боку, вони не були зав'язані на різні корупційні схеми і можуть дистанціюватися від попередньої влади. Одним з перших кроків нового уряду стала зміна державних секретарів у всіх міністерствах.

З іншого, відсутність у ряду членів уряду істотного досвіду державного управління може вплинути на якість роботи міністерств і зробити керівництво заручником чиновників середньої і низової ланки.

А такий ризик є. Судячи з усього, лава запасних у президентській командй не настільки довга і кадровий голод може стати головним болем керівництва країни. Так, Майя Санду піддала жорсткій критиці генерального прокурора Олександра Стояногло. Останній ніяк не може вважатися "своїм" для президента і, швидше за все, Санду спробує його змінити.

Завищені очікування суспільства - головна проблема, з якою зіткнеться Майя Санду. Люди чекають покарання корупціонерів, і якщо найближчим часом не відбудуться певні зрушення в цьому напрямку, настане цілком очікуване розчарування.

Правда, ключові персони, чиї імена пов'язують з корупційними скандалами, такі як колишній глава Демократичної партії Молдови Влад Плахотнюк, лідер партії "Шор" Ілан Шор і бізнесмен В'ячеслав Платон знаходяться поза досяжністю молдавського правосуддя. Але правоохоронцями вже затриманий екс-міністр оборони Олександру Пинзарь і ряд нинішніх і колишніх чиновників молдавської поліції. Можливо, ця справа стане першим тестом для нової влади.

Чого ж чекати від нового уряду? Його програма отримала оптимістичну назву "Молдова в хороші часи". Взагалі слово "хороші" часто звучало в передвиборному лексиконі Майї Санду і її соратників.

"Хороші люди" (oameni buni) протиставлялися "злодіям", а "добрі часи", як можна розуміти, повинні стати контрастом "часу злодіїв", який вже закінчився.

Серед внутрішніх пріоритетів - реформа юстиції та посилення боротьби з корупцією. Серед зовнішніх - інтеграція в ЄС, стратегічне партнерство з Румунією і Україною, а також "конструктивний і прагматичний діалог з Росією з метою розвитку взаємовигідного співробітництва в торговельно-економічній та інших галузях, що становлять взаємний інтерес".

У відносинах з Україною Кишинів, швидше за все, постарається найближчим часом домогтися вирішення старих проблем, таких як завершення демаркації кордону, в першу чергу на ділянці, що проходить по греблі Дністровської ГЕС-2, і перегляд Україною планів по будівництву нових гідроелектростанцій на Дністрі.

Правда, двосторонні відносини кілька зіпсувало "справу Чауса", у викраденні якого звинувачують українські спецслужби. Молдавський виборець проігнорував цей скандал, але, як зазначають місцеві експерти, "залишився осад", а у відносинах України і Молдови і так до останнього часу відчувався дефіцит довіри.

Окремий напрямок - створення спільних пунктів пропуску на україно-молдовському кордоні, і зокрема на її придністровській ділянці. Зрозуміло, що такі заходи, спрямовані на боротьбу зі "схемами", вдарять по Придністров'ю, що переживає не найкращі часи, точніше - за інтересами бізнес-верхівки, яка перебуває при владі в цьому регіоні.

При цьому, досить імовірно, Кишинів утримається від жорстких демаршів щодо Придністров'я, щоб зайвий раз не дратувати Москву, яка і так негативно сприйняла як прихід до влади проєвропейської команди, так і деякі кроки, зроблені цією командою. Так, Кремль дуже негативно сприйняв підсумки Батумського саміту президентів України, Грузії і Молдови і розгорнув інформаційну кампанію по дискредитації її результатів.

Недавній візит до Кишинева заступника голови адміністрації президента Росії Дмитра Козака, який за сумісництвом є спецпредставником президента РФ з розвитку торгово-економічних відносин з Республікою Молдова, показує, що Москва поки може утриматися від жорсткої лінії.

"Росія готова допомогти Молдові, але на взаємовигідній основі, не на шкоду національним інтересам", - заявив Козак за підсумками зустрічі.

"Національні інтереси Росії" - поняття, яке, як відомо, може тлумачитися досить широко. Не всім в Кишиневі сподобалося й те, що заступника голови адміністрації брали на вельми високому рівні: окрім самої Майї Санду у зустрічі брали участь ще міністр закордонних справ і віце-прем'єр з реінтеграції.

Втім, найближчим часом очікується візит до Молдови і глави українського уряду. Денис Шмигаль має намір прибути в Кишинів на святкування 30-річчя незалежності. Хороший знак для "хороших людей".

Артем Филипенко