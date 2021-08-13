Експерт розповів про плюси і мінуси таунхаусів

Таунхауси - житлові комплекси, що складаються з малоповерхових будинків з готельним входом - мають ряд переваг, у тому числі наявність власної прибудинкової території. Однак існують і недоліки у такого житла, повідомляє UBR.

Про це розповів заступник директора департаменту містобудування та архітектури КМДА Юрій Тацій.

Що стосується переваг таунхаусів, то вартість такої нерухомості - значно нижче цін на приватний будинок. У деяких випадках вони можуть коштувати навіть дешевше за квартиру, тому що зазвичай знаходиться за межами міста або у віддалених районах.

Крім того, чиновник виділив і енергоефективність таунхаусів. Так, утеплення відбувається за рахунок стін сусідніх будівель. Також вдається економити на оплаті комунальних послуг з урахуванням загальної мережі інженерних комунікацій.

"В цілому такий вид нерухомості - відмінний варіант для сімей з дітьми, які хочуть жити подалі від шуму міста і ближче до природи і при цьому не витратити на будинок весь свій статок", - вказав Тацій.

Він додав, що серед недоліків можна виділити меншу приватність, ніж у власному будинку. Особливо, якщо спостерігається неякісна звукоізоляція. Також сусіди будуть знаходиться максимально близько.

У той же час відсутність сусідів по обидві сторони секції може бути слабким місцем. В такому випадку власнику доведеться витратити набагато більше енергоресурсів.