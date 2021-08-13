Ізраїль знизив вік, необхідний для бустерної дози вакцини

Генеральний директор міністерства охорони здоров'я професор Нахман Аш прийняв рекомендацію спеціальної комісії Міністерства охорони здоров'я про початок вакцинації третьої дозою осіб в категорії 50+ років, повідомляє NEWSru.co.il.

Лікарняні каси отримали відповідне повідомлення. Таким чином, з сьогоднішнього дня не тільки громадяни старше 60 років, а й громадяни у віці 50-59 років, можуть замовляти чергу на "бустерне" щеплення. Для цього потрібно звернутися в свою лікарняну касу по телефону, через сайт або мобільний додаток.

Крім цього фахівці рекомендують негайно провести "бустерну" вакцинацію медперсоналу і осіб, що мають хронічні захворювання, а також працівників в'язниць і ув'язнених.