Укрзалізниця співпрацюватиме з Deutsche Bahn

Укрзалізниця уклала договір із німецькою Deutsche Bahn Engineering & Consulting, яка консультуватиме УЗ щодо підготовки інвестплану для підвищення енергоефективності та формування нової системи енергоменеджменту, для цього ЄБРР надав 370 тисяч євро гранту, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив в.о. голови правління Олександр Камишін.

Так, Укрзалізниця має сформувати інвестиційний план енергоефективності відповідно до зобов’язань у рамках співпраці з ЄБРР за проєктом електрифікації залізничного напрямку Долинська — Миколаїв — Колосівка.

Камишін зазначив, що угоду вже підписали та незабаром планують розпочати співпрацю з консультантом DB. Згідно з договором, консультант DB Engineering & Consulting GmbH має протягом 1,5 року підготувати інвестиційний план енергоефективності з визначенням пріоритетних заходів.

Також будуть розроблені рекомендації та дорожня карта щодо отримання сертифікату ISO 50001 й представлена нова система енергоменеджменту Укрзалізниці.

Для реалізації договору спеціальний фонд акціонерів ЄБРР (СФА) погодився надати Укрзалізниці безповоротний ґрант у сумі близько 370 тис. євро, який повністю покриває суму оплати послуг консультанта.

Консорціум DB Engineering & Consulting GmbH визначено консультантом Укрзалізниці за результатами тендерної закупівлі за правилами та процедурами ЄБРР. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков анонсував можливість подальшого залучення DB в управлінські процеси УЗ.