Озвучено зарплати чиновників в міністерствах

Серед всіх міністерств в Україні найбільша середня зарплата в 2020 році була в Мінцифри, там вона становила 47,434 грн, повідомляє Обозреватель.

Другим за рівнем заробітної плати йде Мінфін – 27,559 грн, а після нього йде Міністерство охорони здоров'я – 27,333 грн.

Про це свідчать дані Міністерства економіки. При цьому сама низька зарплата була в Міністерстві молоді та спорту України – 8,052 грн.

У Міноборони та МЗС платили трохи більше – 9,254 і 9,387 грн відповідно. Так, серед органів виконавчої влади першою йде Запорізька – 66,206 грн. Далі за рівнем зарплати розташувалися Кіровоградська – 32,917 грн, а також Полтавська – 32,115 грн ОДА.

Найменша зарплата у КМДА – всього 5,096 грн. Більш висока у Тернопільській РДА Тернопільської області (6,010 грн) і Коломийської РДА Івано-Франківської області (8,855 грн).