У Молдові направили до суду справу про викрадення українського судді Чауса

Прокуратура по боротьбі з організованою злочинністю і особливих справ (PCCOCS) Молдови завершила кримінальне розслідування і направила до суду справу за обвинуваченням громадянина Молдови у викраденні колишнього українського судді Миколи Чауса в квітні цього року, повідомляє Укрінформ.

За інформацією відомства, обвинуваченому 30 років, він проходив військову службу в національних спецпідрозділах. Повідомляється, що він працював в Україні охоронцем, коли в лютому був завербований групою людей, які згодом брали участь у злочинній діяльності.

У прокуратурі вказують, що після повернення в Молдову чоловік зібрав додаткову інформацію про місце проживання, спосіб життя і щоденні маршрути членів сім'ї колишнього українського судді Чауса, яку передав замовникам.

Крім того, за ініціативою організаторів він орендував кілька об'єктів власності, купив три транспортних засоби і надав їх особам, які скоїли злочин.

За даними прокуратури, особи, з якими працював обвинувачений, прибули з-за меж країни і використовували транспортні засоби, в тому числі, для викрадення двох осіб одночасно (колишнього судді і його охоронця) і щоб завадити переслідуванню.

Повідомляється, що обвинувачений тримався під вартою з травня 2021 року, а нещодавно уклав угоду про визнання провини і співпрацю зі слідством, після чого був поміщений під домашній арешт під наглядом поліції із застосуванням ряду обмежувальних заходів.

Як зазначається, ця справа була відокремлена від основної, яка стосується інших додаткових матеріалів, щодо яких ведеться розслідування.

Згідно з кримінальним законодавством Республіки Молдова, викрадення двох або більше осіб карається позбавленням волі на строк від 6 до 10 років.