Хакер Poly Network відмовився від винагороди за повернення коштів

Розробники китайського мережевого протоколу Poly Network запропонували хакеру, що викрав у них $611 млн, $500 000 винагороди за повернення коштів. Зломщик від нагороди відмовився, повідомляє ForkLog.

Про це заявив засновник аналітичної компанії Elliptic Том Робінсон.

The Poly Network hacker is now saying that they were offered a $ 500k bounty to return the stolen assets - but that they will not be claiming it pic.twitter.com/Dqp2ZhSO47 - Tom Robinson (@tomrobin) August 12, 2021

У своєму зверненні представники Poly Network подякували хакера за «допомогу в поліпшенні безпеки проекту» і висловили надію, що він внесе свій внесок у подальший розвиток блокчейну.

Зломщик не прийняв винагороду компанії, проте запросив пожертвування від широкої публіки за те, що чинить правильно.

На момент написання на гаманець хакера надійшло $4780 в різних токенах.

Нагадаємо, 10 серпня міжмережевий протокол Poly Network піддався найбільшої в історії індустрії атаці на блокчейни Ethereum, Binance Smart Chain і Polygon. Сукупний збиток склав $611 млн в різних криптовалютах. Частину викрадених коштів в USDT вдалося заблокувати.