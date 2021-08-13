Хакер Poly Network відмовився від винагороди за повернення коштів
Розробники китайського мережевого протоколу Poly Network запропонували хакеру, що викрав у них $611 млн, $500 000 винагороди за повернення коштів. Зломщик від нагороди відмовився, повідомляє ForkLog.
Про це заявив засновник аналітичної компанії Elliptic Том Робінсон.
У своєму зверненні представники Poly Network подякували хакера за «допомогу в поліпшенні безпеки проекту» і висловили надію, що він внесе свій внесок у подальший розвиток блокчейну.
Зломщик не прийняв винагороду компанії, проте запросив пожертвування від широкої публіки за те, що чинить правильно.
На момент написання на гаманець хакера надійшло $4780 в різних токенах.
Нагадаємо, 10 серпня міжмережевий протокол Poly Network піддався найбільшої в історії індустрії атаці на блокчейни Ethereum, Binance Smart Chain і Polygon. Сукупний збиток склав $611 млн в різних криптовалютах. Частину викрадених коштів в USDT вдалося заблокувати.