"Шахтар" відмовився продавати легіонера в англійський гранд

"Шахтар" відмовив "Тоттенхему" в трансфері правого захисника Додо. Англійський гранд запропонував 20 мільйонів євро за 22-річного бразильського футболіста, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомило видання Globo Esporte. Незважаючи на таку відповідь "гірників", переговори про можливий перехід легіонера в лондонський клуб тривають.

Відзначається, що раніше "Шахтар" відмовився продавати Додо "Баварії" за 25 мільйонів євро. Вартість бразильця за версією авторитетного порталу Transfermarkt становить 20 мільйонів, а його контракт діє до літа 2025 року.

Вартість Додо оцінюється в 20 мільйонів євро. Джерело: ФК "Шахтар"

Нагадаємо, що захисник поповнив склад "гірників" взимку 2018-го з "Курітіби" за 2 мільйони євро. Сезон 2018/19 він провів в оренді у португальській "Віторії Гімарайнш".

За "Шахтар" Додо відіграв 76 поєдинків, в яких забив 5 голів і віддав 14 результативних передач.

Відзначимо, що останнім часом бразилець є твердим гравцем основного складу "гірників". Він відіграв усі 450 хвилин у п'яти матчах, зіграних донецьким клубом на старті нинішнього сезону.