Кардіолог розповіла, що потрібно робити при зниженому тиску

Тиск нижче позначки в 90/60 мм ртутного стовпа називається зниженим і говорить про гіпотонію. При такому стані відчуваються слабкість, висока стомлюваність, легке запаморочення, головний біль, знижена концентрація уваги, порушення пам’яті, повідомляє Вона.

Кардіолог Ольга Кардишова розповіла, як швидко привести себе до тями.

Існує два типи гіпотонії:

Перший – спадковий і обумовлений астенічною (високий зріст, худорлявість, довга шия, поздовжньо витягнутий череп, вузьке різко окреслене обличчя) статурою.

Другий – наслідок якогось захворювання (анемія, гепатит, алергія, виразка шлунку, вірусні захворювання і т. д.). Виділяють ще так званий синдром перетренованості. Він може траплятися у професійних спортсменів, які посилено навантажують свій організм.

Обов’язково викликайте швидку, якщо у вас гостра артеріальна гіпотензія (різке падіння тиску): бліда шкіра, слабкий або прискорений пульс, швидке поверхневе дихання і сплутаність свідомості.

Як швидко підняти тиск:

Приляжте і підніміть ноги вище рівня голови, щоб поліпшити кровопостачання мозку.

Сядьте, опустіть голову якнайнижче між колінами. Потім випийте дві склянки води, щоб усунути зневоднення.

Зробіть кілька легких вдихів сумішшю олій розмарину і камфори.

З’їжте щось солоне. Наприклад, шматочок оселедця, маринований огірок і т. д. Правда, не можна постійно застосовувати цей спосіб. Інакше надлишок солі може привести до серцевої недостатності.

Одягніть компресійні гольфи. Вони зменшать припухлість в венах і дадуть імпульс руху крові по судинах до інших органів.

Випийте кави. Кофеїн м’яко підвищить артеріальний тиск.

Що потрібно робити при зниженому тиску

Щоб привести організм в тонус, необхідно близько місяця до їжі приймати по 100 мл 3 рази на день наступні відвари: з плодів шипшини, червоної горобини, плодів і листя чорної смородини, кореня цикорію, кореня кульбаби лікарської. Для приготування напою необхідно взяти 2 ст. л. суміші і залити її 400 мл окропу. Залишити заварюватися на 4 години.