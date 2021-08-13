Міжбанк: знову оновили річний мінімум по долару

У п'ятницю, 13-го зниження котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку продовжилося.

Поява Національного банку на самому початку торгів з покупкою чергових 5 млн доларів за ціною 26,72 гривень лише на кілька хвилин загальмувало процес. Після деякого опору рівень 26,70 гривень, що служив річним мінімумом, упав, і торгівля перемістилася нижче, в район 26,66-26,69 гривень, де і триває після обідньої перерви.

Готівковий ринок підтримав зниження, що відбувається на міжбанку. Цінник на готівковий долар в столиці в першій половині дня опустився до 26,78-26,79 гривень. Такі ціни залучили покупців, попит почав зростати, і після обіду деякі обмінки повернулися до продажу по 26,80 гривень.

Після консолідації в вузькому діапазоні євро на FOREX сьогодні продовжив зростання і на цей момент піднявся до 1,1762 долара. Готівковий євро в першій половині дня опустився до 31,36-31,37 гривень, але після обіду, відреагувавши і на зростання на FOREX, і на підвищення курсу готівкового долара, обмінки підняли цінник до 31,40-31,42 гривень.

Російський рубль в першій половині дня п'ятниці зміцнився з 73,65 до 73,30 рублів за долар. У той же час готівковий рубль в Києві подешевшав з 3,63-3,65 до 3,60-3,62 гривень за 10 рублів. Подешевшав і польський злотий: сьогодні його вільно можна купити по 6,95 гривень.