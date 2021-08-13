Тривожного сигналу немає: в "СН" прокоментували візит Меркель в РФ

Канцлер Німеччини Ангела Меркель перед візитом в Україну відвідає Росію і зустрінеться з Володимиром Путіним. Що це означає для України, розповів народний депутат з "Слуги народу", перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань інтеграції в ЄС Вадим Галайчук, повідомляє Україна 24.

"Ми розуміємо, наскільки важливу роль відіграє Німеччина в процесі прийняття рішень в Європі та світі. Тому те, що пройшло вже трохи більше місяця після останньої зустрічі Володимира Зеленського з пані Меркель, і вона знову їде в Україну - це дуже хороший сигнал в плані того , наскільки важливе українське питання не тільки в двосторонніх німецько-українських відносинах, а в європейській політиці в цілому.

Звичайно, питання безпеки - це питання номер один, питання "Північного потоку-2" є надзвичайно важливим. Україна чітко артикулювала всі наші застереження, які стосуються початку його роботи, і особлива увага приділятиметься цим питанням", - сказав він.

Депутат відповів, чи несе в собі ризики для України те, що Меркель спочатку поговорить з Путіним.

"Графік президента, канцлера - це складний процес. Я не бачу проблеми в порядку проведення зустрічей. Найбільше важливо те, якими будуть результати, яких конкретних домовленостей в питаннях, які для нас є найважливішими, ми досягнемо.

Так що особисто я не бачу тривожного сигналу для України через те, що Меркель спочатку поговорить з Путіним, а потім з нами. Можливо, навпаки - ми будемо знати більше про позицію Кремля. Я впевнений, що Меркель донесе певні меседжі, щоб найважливіше для європейського континенту питання безпеки і порушень міжнародного законодавства Росією почало вирішуватися в тому руслі, в якому це пропонує робити Україна", - сказав він.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня. Планується обговорити безпеку, двосторонні відносини і інші актуальні питання.

13 серпня стало відомо, що Меркель перед поїздкою до Києва відвідає Росію - цей візит запланований на 20 серпня.