Польща перепродасть Україні COVID-вакцину з коротким терміном придатності

Влада Польщі перепродасть Україні 1,2 мільйона доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca, у якій буде короткий термін придатності, повідомляє Дiлова Столиця.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемар Фарба з посиланням на RMF FM.

За його словами, першу партію — у понад 650 тисяч доз — відправлять уже в цьому місяці.

"Ті вакцини, у яких короткий термін придатності, будуть перепродані в Україну. Вже в серпні ми передамо першу партію — понад 650 тисяч. Усього ми плануємо перепродати — 1,2 мільйона" , — сказав він.

Нагадаємо, Греція вирішила надати Україні 100 тис. доз вакцини AstraZeneca. Також Україна завершує переговори з Німеччиною про отримання 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca, яку в липні 2021 року пообіцяла канцлер Ангела Меркель.